Trakya'dan sağlık turizmi atağı

Ticaret Bakanlığı desteği ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Bulgaristan Sofya ve Filibe’de ikili iş görüşmeleri ve heyet ziyaretleri düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı desteği ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği tarafından 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Bulgaristan Sofya ve Filibe’de ikili iş görüşmeleri ve heyet ziyaretleri gerçekleştirildi. Etkinlik, Sofya ve Filibe’de düzenlenecek B2B ve B2C görüşmeleriyle dernek üyesi sağlık tesisi ve aracı kuruluşların yeni iş bağlantıları kurmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği üyesi 13 sağlık tesisi ve aracı kuruluş ile Dernek Başkanı Mustafa Dönmez, Ticaret Bakanlığı Uzmanı Özgün Özenci ve Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanı Gamze Sarıca katıldı.

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği, Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Trakya bölgesinde yer alan ve sağlık turizmi konusunda devlet desteklerinden yararlanmak isteyen hastaneler, bu alanda faaliyet gösteren turizm firmaları ve aracı kuruluşların katılımıyla 2020 yılında kuruldu.

Dernek, Trakya bölgesinde sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla sağlık tesisi, turizm acentesi, tur operatörleri ve otel gibi kurum ve kuruluşların iş birliği halinde hareket etmesini ve rakip destinasyonlara karşı rekabette avantajlı hale gelmesini, sağlık turizmi alanında bölgenin sahip olduğu imkânları ve potansiyeli araştırma ve geliştirmeyi, hedef pazarlara yönelik yurt dışı ve yurt içi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve bölgede sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmayı amaçlıyor.