Transfere Duru girdi ve Umutcan'ı bitirdi

TFF 3. Lig ve BAL takımlarının peşinden koştuğu forvet ve kenar oyuncusu Umutcan Gökdemir transferini bizzat Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru bitirdi.

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  • 02.06.2022 21:34
  • Güncelleme: 02.06.2022 21:34
Transfere Duru girdi ve Umutcan'ı bitirdi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Oynadığı bütün takımlarda gole yakın özelliği ile dikkatleri üzerine çeken 1997 doğumlu genç oyuncu Umutcan Gökdemir yeni sezon Silivrispor forması altında ter dökmeye hazır. Transfer görüşmelerine bizzat Başkan Akgün Duru’nun girerek işi bitirdiği Umutcan Gökdemir sağ kenar ve forvet arkası mevkilerinde oynuyor. Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin ile birlikte yapılan imza töreni ile yeni sezonda Silivrispor için savaşmaya hazır olan oyuncu yaptığı kısa açıklamasında; “Kulübün beklentilerinin farkındayım. Elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtıp kulüp hedefleri doğrultusunda sahada savaşacağım” dedi.

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SHA Editör
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