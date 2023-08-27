Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - MKE Ankaragücü:1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Morutan’ın sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Ali Sowe meşin yuvarlığı göğsüyle indirdi. Kale önünde boşta kalan topu alan Efkan Bekiroğlu, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
82. dakika Garry Rodrigues’in pasında topla buluşan Efkan Bekiroğlu ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Matias Dituro meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
90+1. dakikada Kevin Lasagna’nın topuk pasında topla buluşan Samed Onur, ceza sahası içi sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanında dışarı gitti.
90+3. dakikada ceza yayının sol tarafından Garry Rodrigues’in vuruşunda kaleci Matias Dituro meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Hakemler: Turgut Doman, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut
Fatih Karagümrük: Matias Dituro, Frederic Veseli, Federico Ceccherini (Salih Dursun dk. 65), Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden, Sofiane Feghouli (Otobek Shukurov dk. 65), Adnan Uğur (Stefano Sturaro dk. 84), Can Keles (Serdar Dursun dk. 72), Ryan Mendes (Samed Onur dk. 84), Kevin Lasagna
Yedekler: Emre Bilgin, Brahim Darri, Kerem Kesgin, Egemen Pehlivan, Emir Tintiş
Teknik Direktör: Alparslan Erdem
MKE Ankaragücü: Rafal Gikiewicz, Hayrullah Bilazer (Garry Rodrigues dk. 79), Uros Radakovic, Mert Çetin (Alper Uludağ dk. 88), Nihad Mujakic, Andrej Dokanovic (Cem Türkmen dk. 74), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Olimpiu Morutan, Renaldo Cephas (Stelios Kitsiou dk. 74), Ali Sowe (Rijad Bajic dk. 88)
Yedekler: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Matej Hanousek, Pedrinho, Kaan Güneren
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Sarı kartlar: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük), Nihad Mujakic (Ankaragücü)
Goller: Marcus Rohden (dk. 44) (Fatih Karagümrük), Efkan Bekiroğlu (dk. 57) (MKE Ankaragücü)