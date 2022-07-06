Türkiye ile Cezayir arasında iş birliği protokolü imzalandı

19'uncu Akdeniz Oyunları'nı izlemek üzere Cezayir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Abdurrezzak Sebgeg ile gençlik ve spor alanında 'İş Birliği Protokolü' imzaladı.

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  • 06.07.2022 12:43
  • Güncelleme: 06.07.2022 21:20
Türkiye ile Cezayir arasında iş birliği protokolü imzalandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

19’uncu Akdeniz Oyunları’nı izlemek üzere Cezayir’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Abdurrezzak Sebgeg ile gençlik ve spor alanında ‘İş Birliği Protokolü’ imzaladı.

Türkiye ile Cezayir arasında, gençlik ve spor alanlarında mevcut iş birliğinin geliştirilmesi, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ‘İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Başkent Cezayir’de düzenlenen imza töreniyle hayata geçirilen anlaşmalara Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Abdurrezzak Sebgeg imza attı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, Cezayir’in 19. Akdeniz Oyunları’na başarıyla ev sahipliği yaptığını kaydederek tüm yetkilileri kutladı. Bakan Kasapoğlu, son dönemde dost ve kardeş iki ülke arasında stratejik iş birliklerinin bulunduğunu belirterek, bunu gençlik ve spor alanlarında da sürdüreceklerini söyledi.

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“Gençlerimiz için ortak altyapıyı birlikte tesis edeceğiz”

İki ülkenin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimiz için ortak altyapıyı birlikte tesis edeceğiz. Türkiye ve Cezayir, Akdeniz Oyunları’nda büyük bir başarı ortaya koydular. Bu büyük bir başlangıç demek. Bunu birlikte ele ele vererek daha farklı boyutlara taşıyacağız. Gençlik alanında da yeni proje ve çalışmaları hayata geçireceğiz. Bundan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Cezayirli mevkidaşıma ve Cezayir halkına gösterdikleri sıcak karşılama dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ülkemizde Konya’da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Cezayir’in 60. bağımsızlık yıl dönümüyle ilgili gösterilere de katıldığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Cezayir milletinin o gücüyle, cesaretiyle gurur duydum" ifadelerini kullandı.

İmza töreninde konuşan Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Abdurrezzak Sebgeg, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı’nı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Sebgeg, Türkiye ile Cezayir arasında birçok alanda stratejik ortaklığın bulunduğunu ifade ederek, bunu gençlik ve spor alanlarına da taşıdıklarını kaydetti. Cezayirli Bakan ayrıca 19. Akdeniz Oyunları’nda başarılı sonuçlar alan Türk sporcuları da tebrik etti.

İHA

Editör
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