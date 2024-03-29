Türkiye'nin ilk müze dergisi, Troy Museum Journal yayın hayatına başladı

Çanakkale’de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri’nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesinde, Türkiye’nin ilk müze dergisi, Mart 2024’te Troy Museum Journal yayın hayatına başladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olurlarıyla Troya Müzesi tarafından DergiPark bünyesinde kurulan Troy Museum Journal (Troya Müzesi Dergisi) yayın hayatına başladı. Hakemli bir dergi olarak yılda iki sayı yayınlanacak olan Troy Museum Journal’ın ilk sayısı 18 Mart’ta çıktı.

Troy Museum Journal, Müzecilik, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Etnografya, Sosyoloji, Coğrafya, Edebiyat Tarihi, Felsefe Tarihi ve Kültürel Çalışmalar gibi alanlarda bilimsel araştırma ölçütlerine ve etik kurallara uygun bir şekilde yazılmış bilimsel makaleler, araştırma inceleme makaleleri, derleme yazıları gibi çalışmaları yayınlamayı ve araştırmacılar ile paylaşmayı amaçlanıyor.

Derginin genel çerçevesinde Müzecilik, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Etnografya belirlemekle birlikte bunlarla ilişkili Sosyoloji, Coğrafya, Edebiyat Tarihi, Felsefe Tarihi ve Kültürel Çalışmalara kuramsal ve yöntemsel yaklaşımları içeren makalelere de açık olacak.

Troy Museum Journal (Troya Müzesi Dergisi) hakkında müzede bilgilendirmelerde bulunan Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, “Bir süre önce Troya Müzesi’nin bir dergi çıkaracağına duyurmuştuk. Nihayet 18 Mart Günü Troy Museum Journal Dergisini, Dergi Park’ta yayın hayatına başlattık. Troy Museum Journal Dergisi, Dergi Parkta yer alan platformda bir müze adına çıkartılmış ilk ve tek dergi. Derginin ilk sayısı Mart ayında yayın hayatına girmiş oldu. İkinci sayısı ise Eylül ayında yayınlanacak. Böylece her yıl, yıl da iki sayı olarak yayınlanacak. Şu anda TR dizin sitesinde dergi taranır ve ulaşılabilir durumda ve yakın sürede de uluslararası platformlarda taranmayı hedefliyoruz. İlk sayısında yaklaşık toplam da beş makaleyle yayın hayatına başladı. Beş makalenin büyük bir kısmı Troya Müzesi ve bölge ile alakalı, bunlardan bir tanesi Troya Müzesindeki Helenistik Dönem ağırlık koleksiyonunu çalışan bir makale oldu. Bir başka makale de Lampsakoslu bir vatandaşa ait bir onurlandırma kitabe ilk kez duyurulmuş oldu. Bir başka makale de Tevfikiye köyünde ilk defa ortaya çıkan Troya’daki kaynak mağarasının bir benzeri olan bir yapay su mağarası ilk defa tanıtılmış olduğu. Böylece Troya Müzesi bir müze olmanın dışında bir enstitü gibi çalışmaya da devam ediyor olacak” dedi.