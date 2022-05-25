Türkiye şehitlerini uğurluyor

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askerin naaşı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı törenle Hakkari'den memleketlerine uğurlandı.

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  • 25.05.2022 11:22
  • Güncelleme: 25.05.2022 11:29
Türkiye şehitlerini uğurluyor
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan 5 askerin naaşı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün katıldığı törenle Hakkari’den memleketlerine uğurlandı.

Pençe Kilit Operasyonu’nda çıkan çatışmada şehit olan Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda tören düzenlendi. Geceyi Çukurca’da geçiren Bakan Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin özgeçmişlerinin okunması ile başladı. Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu. Duanın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını memleketlerine götürmek üzere havalandı.

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Şehit Teğmen Güler memleketi Antalya’da, şehit Uzman Çavuş Kapılay Hatay’da, şehit Uzman Çavuş Cankaya Kütahya’da, şehit Uzman Çavuş Doğan Ankara’da ve şehit Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya’da son yolculuklarına uğurlanacak.

SHA Editör
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