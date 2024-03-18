Tuzla Bilim Merkezi Bakan Kacır'ın katılımıyla açıldı

Tuzla Belediyesi, TÜBİTAK, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı iş birliğinde Tuzla’ya yeni bir Bilim Merkezi kazandırıldı. Atölyeler, sınıflar, bilgisayarlar, sergi alanları ve planetaryumu ile gençleri bekleyen Tuzla Bilim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde, bilime verilen desteğin bir göstergesi olarak Tuzla’ya yeni bir merkez daha kazandırıldı. Tüm Tuzla’da ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulan Bilim Merkezi’nin açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Bakan Kacır, “Bilimsel okuryazarlığa sahip bir toplum oluşturmak ve bilim kültürünü geliştirmek amacıyla yurdun dört bir yanında bilim merkezleri kuruyoruz. Bugüne kadar büyük ölçekli 12 bilim merkezimizi, bilim ve teknoloji ateşini yakmak adına, gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunduk. 4 ilimizde daha büyük ölçekli bilim merkezi kurulmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde 7’den 77’ye 11 milyon vatandaşımızı ağırladık. Bununla birlikte ilçe ölçeğindeki bilim merkezlerimiz de faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar ilçe ölçeğinde 17 bilim merkezimizdeki eğitim atölyelerinde 865 binin üzerinde gencimizi bilimin göz kamaştırıcı dünyasıyla buluşturduk. Bugün de 18’incisini Tuzla’da hizmete sunuyor olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim merkezimizle; gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken, onları bilimin uçsuz bucaksız dünyasıyla tanışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yerel yönetimle merkezi yönetimin uyum içinde çalışmasının somut çıktılarından biridir"

Bu merkezlerle gençlere farklı dünyaların kapılarını açtıklarının altını çizen Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti: “Sergi alanları ve eğitim atölyeleriyle gençlerimize edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme imkânı sunuyoruz. Gözlemevinde yer alan güneş saatinin yanı sıra kutup bilim evi ve planetaryumla; gençlerimizin keşif yolculuğuna çıkmasını sağlıyoruz. Bizler gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. İmkân verildiğinde, gerekli ortam sağlandığında onların neler başarabileceklerini biliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK olarak; Yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde gençlerimizin bilim ve teknoloji dünyasına yönelik heyecanına ve motivasyonuna ortak olmaya devam edeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bilim merkezimiz, yerel yönetimle merkezi yönetimin uyum içinde çalışmasının somut çıktılarından biridir.”

TÜBİTAK Başkanı Hasan mandal da açılışın ilçeye ve Türkiye’ye çok şey katacağını vurgulayarak, eğitim ve bilime verilen önemin her daim artmasını temenni etti.

“Bilimsel atılıma Tuzladan eşlik edeceğiz"

Programda konuşan Başkan Yazıcı “Göklerdeki Türkiye Yüzyılına Tuzla’dan da gençlerimiz katılacak. Atölyelerimiz, sınıflarımız, ders programlarımız, bilgisayarlarımız, sergi alanlarımız, planetaryumumuz her şey hazır. Merkezimiz, bugün geleceğimizin gençleri için hizmete girecek. Tuzlamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Bu merkez, Tuzla’dan bilim dünyasına, uzaya bir adım olacak. Üst üste attığımız adımlarla yeryüzünde Aziz Sancar’a, Selçuk Bayraktar’a, Alper Gezeravcı’ya yaklaştırmaya hep birlikte çalışacağız. Bu bilimsel atılıma Tuzla’dan eşlik edeceğiz” diye konuştu.