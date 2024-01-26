Tuzla'nın güneş enerjisi harikası: Şelale Eğitim Parkı

Türkiye’nin en fonksiyonel parklarından biri olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, İstanbul’un kamu alanındaki en büyük güneş enerji sistemini içerisinde barındırıyor. Yıllık 216 konutun enerji ihtiyacını karşılayan Güneş Enerji Santrali, ayrıca yılda 35 bin 400 ağacın kesilmesini engelliyor ve 390 ton karbondioksit emisyonu sağlıyor. Bu tür vizyon projelere oldukça önem verdiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, günümüz dünyasında küresel ısınmayı azaltacak alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin en fonksiyonel parklarından biri olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın vizyon projeleri kapsamında 2014 yılında kapılarını ziyaretçilere açtı. Tuzla Karting Park, Planetaryum, Gözlem Evi, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), 3 Boyutlu Hologrofik Hayvanat Bahçesi, Tuzla Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Metaverse Deneyim Alanı, Buz Pateni Pisti, Bowling Salonu, Kadın ve Erkek Yüzme Havuzu, Türkiye’nin İlk Kutup Bilim Evi Bilim Merkezi, Fitness Salonu, Amfi Tiyatro, F4-E Phantom Savaş Uçağı, Buharlı Kara Tren, Güneş Enerji Santrali, Rüzgar Gülü-Güneş Enerji Paneli, Bilim Kampı Corpus, Kültür Evi, E-Spor Merkezi, +1 Kafe, Şelale Park Sosyal Tesisleri, Mutfak Atölyesi, Bilgi Evi Sanat Atölyesi, Çocuk Gelişim Merkezi, Kitap ve Satranç Kafe gibi onlarca farklı fonksiyona ev sahipliği yapan Şelale Eğitim Parkı, kendi elektriğini kendisi üretiyor.

“Güneş panelleri oldukça güzel bir yatırım olmuş”

Arkadaşlarıyla Şelale Park’a gezmeye gelen 17 yaşındaki Eren Başar, “Bowlingini ve restoranı çok beğeniyorum. Buranın enerjisinin güneş panellerinden sağlanması da ayrıca önemli. Belediyemizin yaptığı bu proje çok güzel bir proje. Küresel ısınmadan dolayı özellikle doğayı korumamız gerekiyor, güneş panelleri de oldukça güzel bir yatırım olmuş. Bu yüzden yapanları tebrik ediyorum. Bence artık belediyelerin sosyal tesislerde ve alanlarda güneş panellerini daha çok kullanması gerekiyor” dedi.

“Yapana ve yaptırana teşekkür ederim”

Mehmet Gündüz ise “Park alanı olarak çok güzel bir yer. Yeşil enerji konusunda yapılan her türlü projeyi destekleyen birisiyim. Karbon ya da katı atıklarla dünyamızın atmosferini kirlettiğimiz bu zamanlarda, dünyanın ısısının yükseldiğini de göz önüne alırsak yeşil enerjiye yapılan yatırımların hep desteklenmesi gerekiyor. Dünya ekolojisine faydası oluyor. Geleceğimiz ve çocuklarımız için rüzgâr gülü veya güneş panelleri yatırımları daha faydalı olur. O yüzden yapana ve yaptırana teşekkür ederim” şeklinde konuştu.