Ukraynalı mültecilere sağlık malzemesi yardımı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar sonrası savaştan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan ve komşu ülkelere sığınan Ukraynalılar için doktorlar harekete geçti. Bağışçılarının katkılarıyla, sağlık ve hijyen malzemelerini hazır hale getiren doktorlar, Moldova'daki Ukrayna vatandaşları için bu ülkeye yardım malzemeleri göndermeye başladı.

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  • 21.04.2022 12:23
  • Güncelleme: 21.04.2022 13:13
Ukraynalı mültecilere sağlık malzemesi yardımı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmalar sonrası savaştan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kalan ve komşu ülkelere sığınan Ukraynalılar için doktorlar harekete geçti. Bağışçılarının katkılarıyla, sağlık ve hijyen malzemelerini hazır hale getiren doktorlar, Moldova’daki Ukrayna vatandaşları için bu ülkeye yardım malzemeleri göndermeye başladı.

Suriye’nin birçok bölgesinde yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan Dünya Doktorları Derneği, Ukrayna’da devam eden insani krize yönelik çalışmalarını tamamlayarak komşu ülkelere sığınan mülteciler için hazırladığı özellikle sağlık malzemelerinden oluşan yardımlarını Moldova’ya gönderiyor. İnsani ihtiyaçların karşılanması için Kızılay ile iş birliği yapan Dünya Doktorları Derneği, acil olarak yola çıkmak üzere 2 bin kişilik insani yardım malzemesini hazır hale getirdi. Derneğin Kurucu Başkanı Hakan Bilgin ve teknik ekibi bölgeye saha ziyareti düzenleyerek Moldova’da bulunan Ukraynalı mültecilerin sağlık ihtiyaçları ile ilgili eksiklikleri tespit etti.

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“Kronik hastalar ve düzenli sağlık desteğine ihtiyacı olan kişiler önceliğimiz”

Çok sayıda kronik hastanın da savaştan kaçarak komşu ülkelere sığındığını bunlar için ise özellikle Moldova’nın desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin; “İnsanlar canlarını kurtarmak için mevcut sağlık durumuna ya da gideceği ülkedeki imkanlara bakmadan yollara düştüler. Bunlar içinde halen tedavisi devam edenler olduğu gibi kronik rahatsızlığı olan belirli periyotlarda tedavi alması gereken kişiler var. Moldova’nın mevcut sağlık kapasitesi bu hareketliliği kaldıracak durumda değil. Dünya Doktorları Derneği olarak Türk Kızılay ve dünyadaki diğer insani yardım kuruluşlarıyla ortak çalışma yürütüyoruz. Özellikle Kızılay ile Suriye Afrin ve İdlib bölgesinde birlikte iş yapma pratiğimiz olduğu için Moldova’da da derhal ortak çalışma başlattık. Bir yandan acil müdahalelerde bulunurken bir yandan da mevcut yetersiz sağlık kapasitesini artırmaya çalışıyoruz” dedi. Öte yandan ilk etapta hazırlanan koliler içerisinde temel sağlık ve hijyen malzemeleri yer alıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre çatışmaların başladığı 24 Şubat’tan bu yana yerinden edilen yaklaşık 12 milyon kişi, her türlü insani yardıma ihtiyaç duymakta olduğu ifade ediliyor.

İHA

SHA Editör
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