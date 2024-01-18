Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Bursa'da teleferik seferleri, şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi.

Uludağ'a çıkacaklar dikkat
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Bursa’da teleferik seferleri, şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildi.

Bursa’yı etkisi altına alan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ulaşımı sağlayan Teleferik seferlerine hava muhalefeti sebebiyle ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş.’den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar sebebiyle bugün tamgün kapalı olacaktır" denildi.