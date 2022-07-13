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Ünlü şarkıcının çantası çalındı, sosyal medyadan yardım istedi

Şarkıcı Günsu İnce, çantasının çalındığını sosyal medya hesabından duyurdu. İnce, Çantamın içinde tüm sahne repartvarım vardı. En çok ona üzüldüm dedi.

Ünlü şarkıcının çantası çalındı, sosyal medyadan yardım istedi
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Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi. İnce, “Burası Karaköy, Akın Balık. Göz göre göre değerli bir çantam çalındı ve içinde tüm sahne repartuarım olan flash belleklerim vardı, en çok ona üzüldüm. Lütfen bu hırsız kadınlar bulunsun elden ele yayalım arkadaşlar!” ifadelerini kullandı.

Çalınma anı kamerada

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Video’da iki kadının bir süre konuşup daha sonra İnce’nin sandalyesinde asılı bulunan çantayı yürürken alıp, kameradan uzaklaştıkları görünüyor.

İHA
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