Ünlü Tiyatroculardan Silivri Belediyesi'ne Teşekkür

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle merkeze uzak mahallelerde yaşayan kadınlara 'Hayat Kime Güzel' oyununu sergilendi. Tiyatro oyuncularından Deniz Oral ve Faruk Sofuoğlu organizasyondan dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür etti.

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  • 27.05.2022 17:18
  • Güncelleme: 27.05.2022 17:18
Ünlü Tiyatroculardan Silivri Belediyesi'ne Teşekkür

Silivrili kadınlara özel olarak hazırlanan tiyatro etkinliğinde Deniz Oral, Faruk Sofuoğlu, Burçak Kabadayı ve Tuba Erdem tarafından sahnelenen “Hayat Kime Güzel” oyunu izleyenlerden tam not aldı. Oyunculardan Deniz Oral ve Faruk Sofuoğlu etkinlik için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Silivri Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kadınlarla tiyatroyu buluşturmanın çok güzel bir fikir olduğunu belirten Deniz Oral; “Daha önce de Silivri’de oyun sergilemiştik ancak bu kez daha anlamlı bir etkinlik için buradayız. Çok iyi düşünülmüş bir proje. Köylü kadınlarla tiyatroyu buluşturan Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan etkinliğin takdire şayan olduğunu söyleyen Faruk Sofuoğlu ise; “Çok güzel bir proje bu. Sevgili Belediye Başkanımız Volkan beye çok teşekkür ediyorum. Tiyatroyu köylü kadınlarla buluşturmak gerçekten takdire şayan bir iş. İnşallah bu tip etkinlikler artarak devam eder. Bir kez daha başta sayın başkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.  
 

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