Üretilen sobalar deprem bölgesine gönderildi

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Can Cihangir Turan'la birlikte, üretilen sobaları yerinde incelemek üzere Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni pazartesi günü ziyaret etti. Öğretmen, öğrenci ve Silivri Sanayi esnafları tarafından üretilen sobalar deprem bölgesine doğru bugün yola çıkarıldı.