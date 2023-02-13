Üretilen sobalar deprem bölgesine gönderildi

Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve Silivri Sanayi esnafları tarafından üretilen sobalar, depremzedelere ulaştırılmak üzere bugün yola çıkarıldı.

Üretilen sobalar deprem bölgesine gönderildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Can Cihangir Turan'la birlikte, üretilen sobaları yerinde incelemek üzere Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni pazartesi günü ziyaret etti. Öğretmen, öğrenci ve Silivri Sanayi esnafları tarafından üretilen sobalar deprem bölgesine doğru bugün yola çıkarıldı.

Üretilen sobalar deprem bölgesine gönderildi
Üretilen sobalar deprem bölgesine gönderildi
Üretilen sobalar deprem bölgesine gönderildi