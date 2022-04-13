Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonun startı verildi. Yarışseverler, sezonun ilk gününe ilgi gösterirken, yarışları da heyecanla takip etti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 13.04.2022 16:59
  • Güncelleme: 13.04.2022 17:33
Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz sezonu heyecanı başladı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar-Yaz yarış sezonun startı verildi. Yarışseverler, sezonun ilk gününe ilgi gösterirken, yarışları da heyecanla takip etti.

Veliefendi Hipodromu’nda İlkbahar - Yaz yarış sezonu, 3’ü çim, 7’si sentetik pist olmak üzere 10 koşu ile başladı. 93 yarış gününde toplam 760 koşunun yapılması planlanan sezonun açılış gününde Gazi Koşusu adayı 3 yaşlı safkan İngiliz tayları da ilk günkü yarışlarda piste çıktı. İlkbahar - Yaz sezonunun ilk yarışını Tivoli ile Barış Kurdu kazandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Halis Karataş ilk günde önde bitirdi

Yarışçılık tarihinde birçok rekora imza atan ve 6 kez Gazi Koşusu kazanan Halis Karataş, Akkula isimli atıyla günün 4. Koşusunu kazandı.

Gülnur Gülerce: "26 Haziran’daki Gazi Koşusu’na herkesi davet ediyorum"

Sezonun açılışını kutladıklarını ifade eden Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce, yarışacak tüm atlara başarılar dileyerek, "Bugün 2022 çim yarışlarımızın koşulduğu İlkbahar - Yaz sezonumuzun açılışını kutluyoruz. Tüm atlarımıza başarılar diliyorum. Hepsinin ayakları düz bassın. Aynı zamanda 26 Haziran 2022 Pazar günü sezonun en büyük koşusu olan Gazi Koşusu’nda pandemi sonrası tüm yarışseverler ile birlikte burada izlemeye davet ediyorum" dedi.

Vedat Abiş: "İnşallah farklı bir sezon olacak"

Türk yarışçılığına büyük katkılarda bulunan Orhan Meker adına koşulan günün 6. koşusunu Subutai ile Vedat Abiş kazandı. Yarışın ardından duygularını paylaşan Abiş şunları söyledi:

"Sezonun ilk açılışı ve benim de kazanmam, anlatılmaz bir şekilde mutluyum. Atımız da gayet yarışında düzlük, istediğim yerde, istediğim şekilde istenileni bize verdi. Bana bu şansı veren herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2018-2019 yılı mezunuyum. 2 senedir at biniyorum. Bu sezon bizim için inşallah daha farklı bir sezon olacak."

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

3
5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

4
1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

5
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

6
Kan donduran cinayette yeni detaylar

Kan donduran cinayette yeni detaylar

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gönül sofraları dolup taşıyor

Gönül sofraları dolup taşıyor

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

DAHA FAZLA
İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

Silivri Cezaevi'nde işkence iddialarına yalanlama

Silivri Cezaevi’nde işkence iddialarına yalanlama

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'