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Virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı, sürücüsü ağır yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi sapağında virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı. Yan yatan mikserin içerisinde bulunan sürücü polis ekiplerinin camı kırması ile dışarıya çıkartıldı.

Virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı, sürücüsü ağır yaralandı
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Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi sapağında meydana geldi. Sinan Gürsoy kontrolündeki 73 FE 684 plakalı beton mikseri, virajı dönemeyince yan yattı. Yan yatan mikserin içerisinde sürücü Sinan Gürsoy sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin camı kırarak dışarıya çıkarttığı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaptı.

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İHA
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