Vodafone Vakfı 'Yarını Kodlayanlar' ile 400 bini aşkın çocuğa ulaştı

Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 8 yıl önce başlattığı ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle Türkiye genelinde 400 bini aşkın çocuğa ulaştı. Bir yılda elde edilen toplam sosyal değer ise yaklaşık 14 milyon TL oldu. Vakıf, depremden en çok etkilenen 11 ilde hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesiyle ise 107 bini aşkın çocuğa kodlama öğretti.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Vakfı, genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle 8 yıl önce başlattığı ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş ve algoritma mantığı gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 81 ilde 400 bini aşkın çocuğa ulaşılırken, bir yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 14 milyon TL oldu. Vakıf, depremden en çok etkilenen 11 ilde hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesiyle ise deprem bölgesinde 107 bini aşkın çocuğa kodlama öğretti.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel şunları söyledi: “Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 8 yıl önce ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini hayata geçirdik. Tüketen değil üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istediğimiz bu projeyle, ülkemizin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, üreticiliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyor. Bugüne kadar 81 ilde 400 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Projemizi deprem bölgesinin ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tasarladık ve ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ adıyla bir alt proje başlattık. Bu projeyle de şu ana kadar 107 binin üzerinde çocuğa ulaşarak hedefimizi aştık. Vakıf olarak, ‘İyilik için teknoloji’ yaklaşımıyla çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kardeş projelerle büyüdü

Vakıf, ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin kapsamını kardeş projelerle genişletti. Söz konusu projelerden “Bu Atıklar Kod Yazıyor” ile elektronik atıkların artı değere dönüştürülmesi, böylece hem sosyal hem de çevresel etki oluşturması hedefleniyor. Proje kapsamında, operatör çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin evlerinden getirdiği e-atıklar toplanarak geri dönüştürülüyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle de okullara kodlama sınıfı kuruluyor. Bugüne kadar 53 iş ortağının desteğiyle 21 tonu aşkın e-atık geri dönüştürülerek 10 kodlama sınıfı açıldı ve yaklaşık 10 bin çocuğun dijital araçlara erişimi sağlandı.

Bir diğer kardeş proje olan ‘Yeşil Gezegen’ ile Türkiye’nin farklı illerinde 7-14 yaş arası çocuklara iklim değişikliği, elektronik atık dönüşümü, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında yüz yüz ve çevrim içi eğitimler veriliyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 21 bin çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere ek olarak, ‘İklim Dostu Kentler’ temalı bir fikir maratonu düzenlendi. Toplam 10 takım halinde 30 öğrencinin yarıştığı maratonda, öğrenciler yaşadıkları kentin daha çevresel sürdürülebilirlik yönünden güçlendirilmesi için projeler geliştirdi.

‘Yarını Kodlayanlar’ın alt oluşumlarından ‘Köy Okulları’ projesiyle ise Türkiye’nin farklı noktalarındaki 45 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı. Bu okullarda verilen teknoloji eğitimleriyle bir yılda çevre köyler dahil olmak üzere toplam 10 binden fazla çocuğa ve yaklaşık 5 bin veliye ulaşıldı. Ek olarak, gezici eğitimlerle 360 köy dolaşılarak eğitimlerle yaklaşık 10 bin çocuğa daha ulaşıldı.

Deprem bölgesinde kodlama eğitimi

Vakıf ayrıca, deprem bölgesinde de ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ adı altında bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay’da açılan konteyner teknoloji sınıflarında ve afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret eden gezici eğitim çadırında 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanıyor. Projeyle bugüne kadar deprem bölgesinde 107 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında liseli gençlere yönelik olarak ‘Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu’ da düzenlendi.