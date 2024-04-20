Yalova-Yenikapı Feribotu'nda korku dolu anlar
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.
Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.
Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi’nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı. 15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı. Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı. Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.
Feribotun İstanbul Yenikapı’ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı.