Yaman'dan Başkan Yılmaz'a ziyaret

Başkan Volkan Yılmaz, Ortaköy Muhtarı Ramazan Yaman'ı da makamında kabul etti.

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  • 04.07.2022 15:31
  • Güncelleme: 04.07.2022 15:31
Yaman'dan Başkan Yılmaz'a ziyaret
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Ferhan Gülan'ın vefatı ile boşalan Ortaköy Muhtarlığına Haziran ayında yapılan seçimle göreve gelen Ramazan Yaman, Başkan Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Yılmaz, muhtar ile görüşmesine ilişkin “Ortaköy Mahalle Muhtarımız Ramazan Yaman'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” paylaşımında bulunurken, bir kez daha Ortaköy'e hayırlı olsun ve Yaman'a da çalışmalarında başarılar diledi.

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