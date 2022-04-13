Yavuz, Silivrispor hepimizin

Grubunda şampiyon olarak BAL Play-Off finallerinde oynama hakkı kazanan Silivrispor’da takım kaptanlarından Oğuz Yavuz açık ve net konuştu. Yavuz yaptığı açıklamasında; “Play-Off maçlarında ilçemizi en iyi şekildi temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Buralara kadar gelip bu kadar zorlu bir gruptan bile şampiyon çıkabilmemizin sebebi her daim arkamızda duran ve desteklerini kadın, erkek, çocuk demeden üzerimizden esirgemeyen Silivri halkıdır. Henüz her şey bitmiş değil, aynı Silivrispor taraftarının Play-Offlarda oynayacağımız maçlar boyunca da desteklerini esirgemeyeceklerini ve bizleri yalnız bırakmayacaklarını önceki dönemlerden çok iyi biliyoruz. Futbol dediğimiz oyun sadece sahada koşmamızdan ibaret değil ve bizlerle birlikte Silivrispor taraftarları da bunun farkında. Maç süresince sahada koşanımızdan, yedekteki arkadaşlarımıza kadar herkesin arkasında duran bir taraftar grubumuz var. Şimdi önümüzdeki bu önemli maçlarda bu güzel Silivrispor taraftar grubunu tekrar yanımızda görmek istiyoruz. Unutmayalım ki Silivrispor Hepimizin” dedi.