Yaz beklerken kış geri geldi
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kırklareli’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kısa süre her yer beyaza büründü.
Kar kalınlığı 4-5 santimetre ölçüldü bölgede kar yağışın devam etmesi bekleniliyor.
İHA
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