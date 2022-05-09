Yıldız İşletme Kulübü'nden 'Kariyer panayırı'

Yıldız İşletme Kulübü'nün 10-11-12 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği Kariyer Panayırı etkinliğinde öğrencilerin, firmalarla birebir görüşme sağlayıp staj imkânı yakalayabileceği, eğlenceli söyleşilere katılabileceği ve daha birçok sürprizin olacağı Kariyer Panayırı bu yıl Davutpaşa Kampüsü yemekhane binası önü Kariyer Panayırı çadırında gerçekleşecek

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  • 09.05.2022 15:23
  • Güncelleme: 09.05.2022 15:23
Yıldız İşletme Kulübü'nden 'Kariyer panayırı'
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Kaan Kural, Berkay Altunyay, Mine Özgül, Burak Güngör ve sürpriz söyleşileriyle de katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacaktır. 
Katılımcı firmalarımız: Sertel Vida, Baymak, Karsan, Dowaksa, Dassault System, SNI Teknoloji, Xiaomi, Ode Yalıtım, Aksa Akrilik, Neta Teknoloji, Güriş, TK Asansör, Kuveyt Türk, İnnova Bilişim, Özler Plastik, PKF istanbul, İş Bankası, Anadolu Efes, Kafein Yazılım, Turkish Technic, Defia Soft, Acacia Maden İşletmeciliği, Korozo, Enuygun, Kat Mekatronik, Aydem Enerji, EnerjiSa, Esri, Albaraka Tech, Mitsubishi, Entes, Sefine Tershane, Sertplas, Eczacıbaşı, Oyak Yatırım, Kofana Yazılım, Sasa Polyester, Sunexpress, Rest Yazılım, Utarit, Bayer

Etkinliğin Facebook linki: https://www.facebook.com/events/1362204200950026
Okul dışı başvuru linki:  https://www.yildizik.org/kariyer-panayiri/
 

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