Yılmaz: 'Çatışma dilini bu birlik çatısına sokmayalım'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın daimi encümen olduğu Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara’daki hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşma yaptı. Gündem konuları üzerine yapılan konuşmalarda söz alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP’li siyasetçi ve belediye başkanlarının birlik hakkındaki iddialarına cevap verdi.

“DEĞERLERİMİZİ SİYASİ TARTIŞMALARA KURBAN ETMEYELİM”

Daimi encümen üyesi olarak meclise hitap eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasetteki çatışma ve kutuplaşma dilinin TBB çatısı altında yer almaması gerektiğini ifade ederek, “Her belediye başkanı hangi platformda konuşursa konuşsun yakasındaki parti rozetini çıkardığını, tüm şehrin belediye başkanı olduğunu söyler. Bu söylemlerin anlamlanması için, altının dolması için siyasetten uzak bir belediye başkanlığının yapılması gerekir. Ben İstanbul Silivri Belediye başkanıyım ve 2 dönemdir bu birliğin daimi encümeniyim. Aranızda benden daha tecrübeli belediye başkanları var. Bu birliklerdeki birliktelikler siyasi tartışmalara kurban edilmeyecek kadar değerli. İktidarda kim olursa olsun bu birlikler devam etti ve bundan sonra da devam edecek. Ben siyasette rekabetin çok doğal ve keyifli olduğunu ama her türlü değerimizin de siyasetteki rekabete kurban edilmemesi gerektiğini düşünen bir kardeşinizim.” dedi.

“SÖZLERİMİ ÇOK DİKKATLİ SEÇİYORUM”

Türkiye Belediyeler Birliği’nin birlik ve beraberliğine zarar vermemek için konuşmasındaki sözlerini dikkatli seçtiğini belirten Yılmaz; “Kimseyi kırmamak için, yani bir siyasi tartışma başlatmamak için, buradaki birlik ve beraberliğe zarar vermemek için sözlerimi dikkatli seçiyorum. Ancak son günlerde yaşanan bazı siyasi tartışmaların, toplumsal kutuplaşmaya, çatışmaya neden olacak bazı eylem ve söylemlerin bu birlik çatısı altına sokulmaması gerektiğini düşünüyorum. Genel başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, TBMM çatısı altındaki milletvekillerimiz siyasi tartışmaları yapsınlar. Bu siyasi tartışmaların bu birlik çatısı altında olmaması gerekir. Faaliyet raporuna ret oyu vermeyi gerektirecek bir siyasi kararın bu birlik çatısı altında olmaması gerektiğini hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu ret kararının CHP’li encümen üyelerinin de içine sinmediğini biliyorum.” şeklinde konuştu.

“BEN ENCÜMEN ÜYESİYKEN TBB’DEN HİBE ALMAYACAĞIM”

Türkiye Belediyeler Birliği daimi encümen üyesi sıfatını taşırken birlikten araç hibesi almayacağına vurgu yapan Volkan Yılmaz; “Birliğimizin genel sekreterine söyledim. Encümen üyesiyken Silivri Belediyesi olarak araç hibesinden yararlanmayacağım dedim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun 11 CHP’li büyükşehir belediye başkanını yanına alarak bir açıklama yaptı. Araç hibeleri konusunda Fatma Şahin hanımefendi ve yönetiminin adil davranmadığını, bu dağıtımları yaparken keyfi ve partizanca davranıldığını iddia etti. Hatta bu iddianın ardından daha sıkıntılı bir açıklama geldi ve TBB’nin gelirlerinin %50’sini CHP’li büyükşehir belediyelerinin alması gerektiğini söylediler. Başka bir CHP’li büyükşehir belediye başkanı ise daha ileri giderek CHP’li belediyelerin gelirin % 65’ini alması gerektiğini savundu. Peki büyükşehir belediyelerinin yönetimi AK Parti ve MHP’deyken neden bir CHP’li çıkıp da büyükşehirlerin çoğunluğunu siz yönetiyorsunuz, CHP’ye daha az yardım verin demedi. Bu yardımların amacı kırsalda kısıtlı imkânlarla şehrine hizmet üretmeye çalışan belediye başkanlarına, belediyeye destek vermek. Yardımların adil olmadığını söylüyorlar, o zaman ben bazı rakamlar vereyim. TBB tarafından 2020 yılında CHP’li belediyelere 24 araç verilmesi gerekirken 26 araç verilmiş. 2021 yılında ise 37 araç verilmesi gerekirken 38 tane araç verilmiş. Yapılan projelere destek konusunda da CHP’li 6 büyükşehir ve 23 ilçe belediyesi yardım almış. Bugüne kadar eğitim konusunda en çok yardım alan CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığını yaptığı İçanadolu Belediyeler Birliği olmuş.” dedi.

“BU ÇATI ALTINDA SİYASET YAPMAYALIM”

Konuşmasının son bölümünde yeniden birlik ve beraberlik çağrısı yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Söylenecek tek bir cümle var. Kutuplaşma dilini, çatışma dilini, protesto dilini ne olur Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altına sokmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle TBB başkanıma, encümen üyelerime katkılarından dolayı teşekkür ediyor bütün belediye başkanı arkadaşlarımı muhabbetle kucaklıyorum.” şeklinde konuştu.

