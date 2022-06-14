Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2022 yılı Haziran ayı 1.oturumunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adına söz alan Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi tarafından yapılacak olan halk plajı ve kadınlar plajı projelerinin İBB tarafından engellenmek istendiğini söyledi. Yılmaz; “Silivri Belediyesi olarak şunu ifade ettik. İstanbul’da herkes Ege’ye veya Akdeniz’e tatile gidemiyor. Marmara Denizi’ni de daha verimli kullanma adına İstanbul’un sahillerine daha önceki yönetimin Florya’da yaptığı gibi halk plajları yapılması gerektiğini söyledik. Soyunma odası, tuvaleti, duşu, sosyal tesislerinin sosyal belediyecilik mantığı ile işletildiği plajları gelin yapın dedik İBB’ye. Silivri Belediyesi olarak 8 tane plaj yerini haritalarla, raporlarla 2,5 yıl önce İBB yönetimine sundum. Her yaz başında ya da baharda da hatırlattım. Ama ne hikmetse İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da yaşayıp tatile gidemeyen ama İstanbul’un sahillerinden yararlanmak isteyen vatandaşların taleplerini, bizlerin taleplerini, hep kulak arkası etti.” dedi.

“KADINLAR PLAJI İSTANBUL’DA İLK OLACAK”

İstanbul’un geneli için kadınlar plajının bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Yılmaz; “Silivri Belediyesi olarak Silivri’nin Kumluk mevkiinde ve Selimpaşa’da halk plajı yapacağımızı bu mecliste duyurduk. Kumluk mevkiinde 7 bin metrekare alanda halk plajımızı yapacağız. Silivri Belediyesi burayı kiraya vermeyecek. Tamamen sosyal belediyecilik anlayışıyla kendi işletecek. İBB’nin de buralara duş, soyunma odası kabinleri yapabileceğini ifade ettik. İstanbul’da olmayan ancak çok ihtiyaç duyulan kadınlar plajının da yerini Selimpaşa’da belirledik. Bu iki plajla yola çıkacağımızı söyledik. Ben 2,5 yıldır ısrarla İBB yönetimine gelin plajları yapın dedim yapmadınız. Şimdi Silivri Belediyesi kolları sıvadı, bu plajları yapım aşamasına geldi. Şimdi siz her zaman yaptığınız gibi hizmetin içine siyaseti sokarak, bürokratlarımı aratarak, bürokratlara da benim başkan yardımcılarımı aratarak Silivri Belediyesi’nin bunu yapmaması daha doğru olur gibi yaklaşımlarla, İstanbul halkına hizmet etmek adına emek harcayan Silivri Belediyesi’ne baskı yapmaya çalışıyorsunuz. Benim bürokratlarla işim yok, bürokratların da siyasetin içine çekilmesine karşıyım. Ama bunun ne kadar yanlış olduğunu gördüğünüz halde anlamıyorsunuz. En son görüştüğüm yetkili bir bürokrata şunu söyledim. Plaj yapacağım alan Milli Emlak’a ait bir alan, dolayısıyla burada İBB’nin bir inisiyatif kullanma hakkı yok. Plajlar için ruhsat verme yetkisi İl Kültür Müdürlüğü’nün. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak siz niye beni rahatsız ediyorsunuz. Oraya plaj yapmayın, oraya büfe koymayın, oraya şezlong kurmayın demenizin sebebi ne? Bakın buradan söylüyorum. Bir kadınlar plajı, bir de halk plajı Silivri’ye yapılacak. Umarım İBB olarak oraya bir zabıta yollamazsınız. Görevi yok, yetkisi yok. Yetkisiz bir şekilde Silivri Belediyesi’nin yapmış olduğu plajlara gelip bir müdahalede bulunursanız sonuçlarına katlanırsınız. Sizin yapmadığınız, vatandaşa götürmediğiniz hizmeti bir ilçe belediyesi yaptığında neden siyaset yapıyorsunuz? İlçe örgütünüzün telefonlarıyla neden bürokratlarınıza bizi arattırıyorsunuz? Bu yaptığınız doğru mu?” şeklinde konuştu

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA İŞLETECEĞİZ”

Plajların tamamen sosyal belediyecilik anlayışıyla işletileceğini söyleyen Volkan Yılmaz; “Beltur’da çay 4 TL, benim sosyal tesislerimde 1 TL, sizin çayı 1 TL’ye kahveyi 3 TL’ye içebileceğiniz bir tesisiniz var mı? Kalepark’ımızda bu fiyatlarla satıyoruz, plajlarda da bu fiyatlarla satacağız. Selimpaşa’ya gelin tuvalet kabinlerinizi koyun dedim. Elektrik alamayız dedi İBB bana. Dedik ki Silivri Belediyesi’nin sayacına bağlayalım sizi ve elektrik masrafını da biz karşılayalım. Yeter ki hizmet edin. Ama sizin derdiniz hizmet etmek değil. Hizmet yapanlara da köstek olmak. Bırakın artık bu kasaba siyasetini. Bu şehre hizmet edin. Size plaj yapın dedik yapmadınız, yapanı da bürokratlarınızla mengene gibi sıkıştırıyorsunuz.” tepkisini gösterdi.

“CANKURATARANLARIN ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLMELİ”

İstanbul plajlarında hizmet veren cankurtaranların ciddi sıkıntı ve dertleri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti: “Deniz mevsimi açılıyor. Bununla beraber İstanbul’da hafta sonlarını deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşların tatil sezonu açılıyor. İstanbul’un birçok ilçesinde daha önceki yönetim tarafından cankurtaran sisteminin kullanarak plajlardaki can kayıplarının önlenmesiyle ilgili yapılan uygulamaya dikkat çekmek istiyorum. Şile’den Silivri’ye kadar tüm plajlarımızda 600’ün üzerinde cankurtaran arkadaşımız görev yapmakta. Cankurtaran arkadaşlarımızın yapmış olduğu görev, onların ehliyetli, liyakatlı olmasını gerektiriyor. Bu görevi yaparken de maaşlarının yüksek olması gerekiyor. Aksi taktirde bu göreve talip olacaklar da kalitenin düştüğünü ya da bu görevi yapan arkadaşlarımızın memnuniyetsiz bir şekilde işlerini yapmalarının doğru olmayacağı kanaatindeyim. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak cankurtaran arkadaşlarımızla görüştük, dertlerini dinledik. Yanılmıyorsam şuan 6300 TL ücretle çalışıyorlar. Daha önce 15 Mayıs’ta ile 15 Eylül’de dönemini kapsayan maaşları için bu sene 1 Haziran’da işe alımları yapılmış. Buradan bir kayıpları var. Cankurtaranların yemek ve yol ücretleri de ödenmiyor. Bu masrafları da düşündüğünüzde mevcut maaşlarının yeterli olmayacağı, MHP grubu olarak şartlarının düzeltilmesi ve maaşlarının net 7500 TL olarak belirlenmesini talep etmekteyiz.” şeklinde konuştu.