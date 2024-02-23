YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar Edirne'de

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Edirne’de yapılan Trakya Üniversiteler Birliği 22. Üst Kurul Toplantısı’nda bilim diplomasisinin Türk diplomasisi içerisinde son yıllarda giderek artan ağırlığını gördüklerini ve bunu desteklediklerini söyledi.

Edirne’de yapılan Trakya Üniversiteler Birliği 22. Üst Kurul Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Trakya Üniversiteler Birliği’nin Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitelerinden teşekkül eden bir Birlik olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Erol Özvar, Birliğin amacının üniversiteler arasında akademik iş birliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Trakya Üniversiteler Birliği’nin Trakya bölgesinde yüksek öğretimin eğitim öğretim kalitesini artırmak ve Trakya dolayısıyla Balkanlar’la yükseköğretime dair ilişkileri güçlendirmek gibi bir misyonu kendisine amaç edinmiş bir birlik olduğuna değinen Özvar, toplantıda 5 üniversitenin katılımcıları ile birlikte yapılan çalışmaları maliyetleriyle birlikte değerlendirmiş olacaklarını aktardı.

Yüksek Öğretim Kurulu olarak üniversitelerin kendi aralarında tatlı bir rekabette olmasını istedikleri kadar aynı zamanda birbiriyle iş birliği içerisinde olmasını da fevkalade önemli bulduklarını belirten Özvar, "Rekabetin iş birliğiyle birlikte yürümüş olması üniversitelerimizin eğitim öğretim kalitesinde akademik faaliyetlerin üretkenliğine fevkalade önemli katkı veriyor. Bu bakımdan tatlı rekabetle birlikte, birlikte çalışmak ve birlikte yürümek de en az rekabet kadar önemli. Bu bakımdan üniversitelerimizin bu birliklerini Yükseköğretim Kurulu olarak destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Çok önemli katkıları var"

Trakya Üniversiteler Birliği’nin, yüksek öğretim kurulunun temel amaçlarından bir tanesine çok önemli katkı verdiğini söyleyen Özvar, bu katkının üniversitelerin uluslararası boyutta diğer ülkelerdeki üniversitelerle etkileşim içerisine girmesi olduğunu ifade etti.

Bu bölgenin sadece Balkan coğrafyasına değil, aynı zamanda ülkenin diğer coğrafyalarında yaşayan öğrencilere de fevkalade önemli hizmetler verdiğini söyleyen Özvar, 5 üniversite ile birlikte önümüzdeki dönemde yapacakları çalışmaları müzakere edeceklerini belirtti.

"Son yıllarda daha tanınır ve görünür hale geldi"

Türk üniversitelerinin son yıllarda gerek ulusal, gerek uluslararası çevrelerde daha tanınır ve daha görünür hale gelmeye başladığını dile getiren Özvar, bu tanınırlığın daha da artmasını arzu ettiklerini ifade etti. Balkan coğrafyasından bu bölgelere daha fazla sayıda öğrencinin gelerek burada eğitim almasını ve yetişmesini arzu ettiklerini söyleyen Özvar, bununla alakalı aldıkları bazı tedbirleri uygulamaya koyduklarını belirtti.

Yükseköğretimin ülkenin en önemli alanlarından bir tanesi olduğunu aktaran Özvar, üniversitelerin bu alanda devlete ve ülkeye hizmet ettiğine değindi.

Yükseköğretim Kurulu olarak bilim diplomasisinin Türk diplomasisi içerisinde son yıllarda giderek artan ağırlığını gördüklerini ve bunu desteklediklerini belirten Özvar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alandaki görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.