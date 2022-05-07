Zehra Dinçer'den çifte şampiyonluk

5-9 Mayıs tarihlerinde Sakarya'da yapılan Ümit -Genç- 21 yaş Altı Türkiye şampiyonası Millî Takım seçmesine katılan Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi, Silivri Karate kulübü sporcusu Zehra Dinçer yine zirvede yerini alarak Türkiye şampiyonu oldu.

Genç sporcu Zehra Dinçer, MEB okullar arası Türkiye şampiyonu ve Ümitler Türkiye şampiyonu olarak Pazartesi günü yapılacak olan Millî Takım seçmesinde yarışacak