4'e 4 futbol turnuvası: Red Bull Four 2 Score başlıyor

Red Bull’un global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score bu yıl Türkiye’de ilk defa düzenleniyor. Doğru zamanda atılan gollerin ekstra avantaj sağladığı turnuvanın Türkiye elemeleri Adana, Konya ve Samsun’da gerçekleşecek.

Dörder kişiden oluşan iki takımın küçük bir sahada birbirlerine karşı mücadele edeceği futbol turnuvası Red Bull Four 2 Score Türkiye için geri sayım başladı. Bu yıl Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan turnuvanın elemeleri Adana, Konya ve Samsun’da gerçekleşecek. Türkiye Finali ise yine Samsun’da düzenlenecek.

Red Bull Four 2 Score farklı kurallarıyla futbola eğlence katıyor. Takımların dört ana bir yedek oyuncudan oluşacağı turnuvada maçlar 15x25 ölçülerdeki sahada oynanıyor. 10 dakika süren ve kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 gol olarak sayılıyor. Devre arası ve mola verilmeyen Red Bull Four 2 Score’da heyecan ve oyun hızı en üst seviyede olacak. Kaleci olmayan turnuvada oyuncular gol atmak için daha fazla fırsata sahip oluyor.

Bu yıl 25’ten fazla ülkede düzenlenen turnuvada takımlar Almanya’nın Leipzig şehrinde, Red Bull Leipzig’in stadında gerçekleşecek olan Dünya Finali’ne katılma şansı için mücadele edecek. Turnuvanın Türkiye elemeleri 13-14 Nisan’da Adana’da, 20-21 Nisan’da Konya’da, 27 Nisan’da Samsun’da gerçekleşecek. Türkiye Finali ise 28 Nisan’da yine Samsun’da düzenlenecek. Red Bull Four 2 Score kayıt işlemleri redbull.com/tr-tr/events/red-bull-four-2-score adresinden yapılabiliyor.