Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Mahalle Muhtarlarıyla Kahvaltıda Buluştu

Başkan Balcıoğlu, muhtarlarla gerçekleştirdiği buluşmada, "Yeni dönemde muhtarlarımızla tam bir uyum içinde çalışarak, Silivri'mizi daha yaşanabilir ve daha güzel bir yer haline getirmek için çaba göstereceğiz. Muhtarlarımızın destekleri bu süreçte büyük önem taşıyor," dedi. Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin her mahallesinin özgün ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak için muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğini vurguladı.