Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Mahalle Muhtarlarıyla Kahvaltıda Buluştu
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından göreve yeni başlayan ve görevine devam eden Silivri'nin 35 mahallesinin muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bu buluşma, yerel yönetimlerle mahalle muhtarları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve koordinasyonu artırmayı amaçladı.
Başkan Balcıoğlu, muhtarlarla gerçekleştirdiği buluşmada, "Yeni dönemde muhtarlarımızla tam bir uyum içinde çalışarak, Silivri'mizi daha yaşanabilir ve daha güzel bir yer haline getirmek için çaba göstereceğiz. Muhtarlarımızın destekleri bu süreçte büyük önem taşıyor," dedi. Başkan Balcıoğlu, Silivri'nin her mahallesinin özgün ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak için muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğini vurguladı.