Akyurt Belediye Başkanı Ayık'tan anlamlı ziyaret

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’tan, kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan Nagihan Kargel’e sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Akyurt Belediye Başkanı Ayık, Akyurt’ta yaşayan ve kas hastalığı nedeniyle yürüme engelli olan Nagihan Kargel’i evinde ziyaret ederek sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Başkan Ayık’nın ziyaretine AK Parti Akyurt Gençlik Kolları Başkanı Mukadder Tüfekci de eşlik etti.

Başkan Ayık’ı ve diğer misafirleri karşısında görünce şaşırıp duygulanan Nagihan ve annesi Refika Kargel, Başkan Ayık’a teşekkür etti. 40 yaşına giren Nagihan’ın doğum gününü tebrik eden Başkan Ayık, Nagihan ile ilgilenip ailesi ile sohbet etti.

Misafirlerinin getirdiği doğum günü pastasındaki mumları üfleyip söndüren Nagihan, bu güzel doğum günü kutlaması için Başkan Ayık ve beraberindekilere teşekkür etti.