Alipaşaspor'da keyifler yerinde 5-1

TFF İstanbul 2. Amatör Küme 1. Grupta mücadele eden iki Silivri temsilcisinin mücadelesinde Alipaşaspor erken bulduğu gollerle Kadıköyspor'u 5-1 ile geçerek üç puana kolay ulaştı.

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  • 07.05.2022 13:46
  • Güncelleme: 07.05.2022 13:46
Alipaşaspor'da keyifler yerinde 5-1
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi olan Alipaşaspor güçlü rakibi Kadıköyspor’u yenerek yoluna devam etti. Etkili oyuncuların var olduğu iki takımda erken gelen gol sonuca etki etti. Müsabakaya hızlı başlayan Alipaşaspor oldu. Alipaşa takımı maçın daha 6. dakikasında Okan Oğur’un attığı golle durumu 1-0 yaptı. Maçın 26. dakikasında Okan Oğur defansın arasına daldı ve kaptığı topla boş kaleye golünü attı ve durumu 2-0 yaptı. Müsabakanın 37. dakikasında Alipaşalı oyuncu Sinan Akbay durumu 3-0 yapan golünü attı. Maçın ilk yarısı 3-0 Alipaşa’nın üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Alipaşa takımı 66. dakikada yine Okan Oğur ile durumu 4-0 yaptı. 71. dakikada Kadıköyspor’da Erçağ golünü attı ve durumu 4-1 yaptı. Maçta dakikada 80’de Kadıköyspor’da Emre kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 84. dakikasında Alipaşa’da Bora Egemen penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti 5-1.

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