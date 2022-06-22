Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

21 Haziran 1994 tarihinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Silivrili Milli Futbolcu Müjdat Gürsu, Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi tarafından Fener Mahallesi'nde düzenlenen program ile anıldı. Müjdat Gürsu’nun mezarının ziyaret edilmesi ile başlayan anma programı, yönetmenliğini Kamil Bilici’nin, yapımcılığını Şeyhmus Mete Yöntem’in yaptığı ‘Altın Çocuk’ belgesel gösterimi ve günün anısına yapılan konuşmaların ardından sona erdi. Anma programına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçmiş dönem belediye başkanları Selami Değirmenci ve Hüseyin Turan, Müjdat Gürsu’nun ağabeyleri Bülent Gürsu, Müfit Gürsu ve ablası Binnur Demirbağ, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fener Mahalle Muhtarı Muharrem Eren, STK Temsilcileri, muhtarlar, spor kulübü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜRSU: “EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Anma programının açılış konuşmasını yapan Müjdat Gürsu’nun ağabeyi Müfit Gürsu, “Böylesine anlamlı bir anma programı ve Müjdat’ın belgeselinin hazırlanmasını sağlayan başta Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a, Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

EREN: “MÜJDAT HEPİMİZİN GURURUYDU”

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fener Muhtarı Muharrem Eren yaptığı konuşmada, “Bugün bizler için anlamlı ve önemli bir gün. Bugün sarı çocuğumuzu, Müjdat’ımızı anmak için buradayız. Kaybettiğimizde çok gençti ama kısa sürede çok büyük başarılar elde etmişti. Hepimizin gururuydu. Sahada çok hızlı, saha dışında çok saygılıydı. Köyümüzde yeni Müjdat’lar yetişsin diye spora ve sporcuya hep destek oldum. Mahallemizde bulunan stadın yenilenmesinde ve mahallemizden yeni Müjdat’ların yetişmesinde çok önemli bir katkı sunacak olan çalışmalarından dolayı, kendisi de eski bir futbolcu olan Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. 28 yıl önce bugün aramızdan ayrılan mahallemizin gururu Müjdat Gürsu’yu rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

“SİLİVRİ’NİN ALTIN ÇOCUĞUNU RAHMETLE ANIYORUM”

Programda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Fener Mahallemizde Hatice teyzemizin ve Mehmet amcamızın evladı olarak dünyaya gelen, futboldaki başarısı ile Silivri’mizin ve Fener Mahallemizin gururu olan ve 28 yıl önce elim bir trafik kazası nedeniyle aramızdan ayrılan değerli sevgili Müjdat Gürsu’yu anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu şehre değer katanlar, hizmet edenler, bu şehirde yaptıkları ile bu şehirde yaşayan kişiler bizim için çok önemli. Tabii ki şehirler tarihi ve doğal güzellikleri ile çok önemli ama bunlara ruh katan ve o şehirleri değerli kılanlar o şehirde yaşayan mümtaz şahsiyetlerdir. Bunlar kimi zaman siyasetçiler, kimi zaman sosyologlar, tarihçiler, iş insanları, kimi zamanda spor dünyasında Silivri’mizi gururla temsil edenlerdir. İşte onlardan bir tanesi de Silivri’mizin, Fener Köyümüzün evladı, arkadaşlarının miçosu Samsunspor’daki arkadaşlarının Koeman’ı ama Silivri’mizin sarı saçlı altın çocuğu Müjdat Gürsu’yu bir kez daha rahmetle, minnetle yad etmek istiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Kendisi ile aynı takımın forması altında mücadele ettik. Örnek kişiliği ve kimliği ile Türk sporunda örnek alınması gereken, Silivri’de sporla uğraşan tüm gençlerimize örnek olan bir şahsiyetti. Giydiği Milli Takım formasıyla gururumuz olan bir kardeşimizdi.” ifadelerini kullanarak, Müjdat Gürsu döneminde Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapan Fatih Terim’in programa gelmeden önce kendisini arayarak Fener Mahalle sakinlerine selamlarını ilettiğini söyledi ve Müjdat Gürsu’ya rahmet dilediğini iletti.

“FENER STADININ İSMİ MÜJDAT GÜRSÜ SPOR TESİSİ OLACAK”

Konuşmasının sonunda Silivri’de yapılan spor yatırımlarına değinen Başkan Yılmaz, “Silivri’de Hüseyin Turan başkanımızın döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanımız Kadir Topbaş’ın katkılarıyla bir stat yapıldı. O stadın adı da Müjdat Gürsu Spor Tesisleri oldu. Hüseyin Turan başkanımıza teşekkür ediyorum. O stadı İBB ile yaptığımız istişarelerle şehir stadı haline getirdik. Değirmenköy’e 1000 kişilik bir stadyumu Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun büyük katkıları ile kazandırdık. Çeltik ve Büyükçavuşlu’da iki tane saha yaptık. Şu an Sayalar, Kurfallı, Beyciler ve Büyükkılıçlı’da 4 tane halı saha yapıyoruz. 20’nin üzerinde basketbol ve spor sahası yaptık. Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzumuzu hizmete açtık. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber bir kapalı spor salonumuzu projelendirdik. Yakın zamanda hayata geçireceğiz. Şu an içerisinde bulunduğumuz İBB Başkanı Kadir Topbaş zamanında yapılan bu stadı amatör maçların oynanabileceği kapasitede, soyunma odaları, duşları ve 500 kişilik tribünleri ile tamamlayarak bir stat haline getireceğiz. 2 ay gibi bir sürede burayı teslim edeceğiz. Bu sahamızın da Fenerköy Müjdat Gürsu Spor Tesisi olarak anılmasının ve isminin de bu şekilde verilmesinin müjdesini veriyorum. Müjdat kardeşimizin ismi kendi köyünde de yaşasın.” dedi.

ALTIN ÇOCUK BELGESELİ DUYGULU ANLAR YAŞATTI

Yapılan konuşmaların ardından yönetmenliği Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici’nin, yapımcılığını Şeymus Mete Yöntem’in, görüntü yönetmenliğini ise Aykut Güney’in yaptığı ve Müjdat Gürsu’nun hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Altın Çocuk’ belgeseli gösterimi yapıldı. İzleyicilerin duygusal anlar yaşadığı gösterim sonrası Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bilici ve ekibini tebrik etti. Anma programı, Müjdat Gürsu’nun yakınlarına günün anısına teşekkür plaketi takdim edilmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.