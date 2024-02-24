Ankara camileri havadan görüntülendi
Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara'da tarihî ve kültürel zenginlikleri arasında yer alan camiler, Berat Kandili'nde drone ile havadan görüntülendi. Başkentin çeşitli noktalarında bulunan camilerin kartpostallık manzaraları mest etti.
Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara’da tarihî ve kültürel zenginlikleri arasında yer alan camiler, Berat Kandili’nde drone ile havadan görüntülendi. Başkentin çeşitli noktalarında bulunan camilerin kartpostallık manzaraları mest etti.
Ankara’nın farklı bölgelerinde bulunan camilerin kartpostallık güzellikleri, izleyenleri adeta büyüledi. Drone kameralarından yansıyan görüntüler, şehrin tarihî dokusunu ve mistik atmosferini detaylarıyla ortaya koydu.
Kocatepe Camii’nin görkemli kubbesi, Hacı Bayram Camii’nin tarihi detayları ve Arslanhane Camii’nin ahşap sütunları, bu tarihî yapıların benzersizliğini vurguladı.
Tarihin izlerini taşıyan bu camiler, şehrin ve ülkenin geçmişini günümüze taşıyan önemli yapılar arasında yer alıyor.