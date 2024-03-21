Ankara'da kar yağışı başladı

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Ankara'da kar yağışı başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Başkent’te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara’nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere’de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

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