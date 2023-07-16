Anne ve kızı depremzede kendilerini enkazdan kurtaran itfaiye erlerini ziyaret etti

Hatay’da depremden 1 gün sonra enkazdan çıkarılan Nilgün Zeytunlu ve kızı İrem Zeytunlu, kendilerini kurtaran itfaiye erlerini Beşiktaş İtfaiye İstasyonu’nda ziyaret etti. İtfaiye Amiri Bilal Acer, ’’İrem’i kardeşimiz, ailesini ailemiz gibi sahiplendik. Sadece deprem anında değil, sonrasında da iletişim halindeydik. Aklımızın bir kenarında devamlı İrem ve ailesi vardı" dedi.

6 Şubat günü meydana gelen ‘asrın felaketi’nde Hatay’ta 1 gün sonra Akevler Mahallesi Betonsan Sitesi enkazından kurtarılan Nilgün Zeytunlu ile kızı İrem Zeytunlu, kendilerini kurtaran itfaiye erlerini Beşiktaş İtfaiye İstasyonu’nda ziyaret etti. Nilgün Zeytunlu, itfaiye ekiplerinin enkazda eline dokunduğu an kurtarılacağına inandığını anlattı.

"İrem’i kardeşimiz, ailesini ailemiz gibi sahiplendik’’

Anne ve kızını enkazdan kurtaran Beşiktaş İtfaiye Grubu Amirliğinde görevli İtfaiye Amiri Bilal Acer ise, "Çok güzel, muhteşem, tarifi olmayan duygular. Bazen akrabalık ve kardeşlik için kan bağı olmasına gerek yok. Yaşadığınız olaylar bazen sizi birbirinize bağlar, ki biz de öyle bir olay yaşadığımıza inanıyoruz. İrem’i kardeşimiz, ailesini ailemiz gibi sahiplendik. Sadece deprem anında değil, sonrasında da iletişim halindeydik. Aklımızın bir kenarında devamlı İrem ve ailesi vardı. Onları arayıp elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık’’ dedi.

Kurtarma çalışmalarından da bahseden Acer, "Biz İrem’e ilk ulaştığımızda yaklaşık 28 saat geçmişti. 28 saat sonra İrem ve ailesinin bulunduğu binaya gittik. Kurtarma çalışmalarımız yaklaşık 10 saat sürdü. Çok şükür annesini ve kendisini 10 saat sonra sağ salim çıkarttık. O 10 saat belki de normal hayatımızda birbirimizle yaşayacağımız 10 yıldan fazla şeyleri ifade ediyor. 6 aydır telefonla da görüşüyoruz. Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte onların yanına gidecektik ama onlar bizden önce davrandı. Bütün ekip arkadaşlarıma, İstanbul İtfaiyesi’ne, oraya yardıma giden herkese teşekkür ederiz’’ şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda anne ve kızı itfaiye erleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.