Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi başladı.

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