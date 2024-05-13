- Haberler
- Politika
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.
İHA
Bakmadan Geçme
Silivri Kuzey Marmara Otoyolu’nda ticari araç alev alev yandı
Selimpaşa Araptepe'de Üst Geçit Tehlikesi: Öğrencilerin Güvenliği Tehdit Altında
Silivri Kaymakamı Toğan'dan iadei ziyaret
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Silivri'de kan donduran cinayet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize şebekesine operasyon: 4 gözaltı