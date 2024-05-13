Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı Haftalık Faaliyet Raporu Açıklandı
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, 6-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta içinde toplam 8.536 şahıs sorgusu ve 6.095 araç sorgusu yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda aranan 40 şahıstan 9'u tutuklanarak adalete teslim edildi.
Ayrıca, yasadışı faaliyetlere yönelik yapılan denetimlerde, 228 yoklama kaçağı tespit edilirken, 1 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi. Silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 1 silah yakalanırken, gözaltına alınan 7 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.