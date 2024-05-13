Silivri'de Kadın Üreticilere Kırmızı Biber Yetiştiriciliği Eğitimi Verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İstanbul'un Mazisi Biberin Kırmızısı Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitim, 2024 yılı üretim sezonuna hazırlık amacı taşıyor.

Geçtiğimiz hafta Sayalar Mahallesi Muhtarlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nden görevli teknik personeller katıldı. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı bu eğitim, bölgedeki kadın üreticilere kırmızı biber yetiştiriciliği konusunda önemli bilgiler verdi.

Eğitimin ana amacı, yerel kadın üreticileri kırmızı biber yetiştiriciliği konusunda bilgilendirerek, üretim kapasitelerini artırmak ve bölgesel ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak. Eğitimde, kırmızı biber yetiştiriciliğinin püf noktaları, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ile verimli üretim teknikleri gibi konular ele alındı.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin bölgedeki tarımsal faaliyetleri desteklemek ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak için büyük önem taşıdığını vurguladı.