Silivri'de Öğrencilere Trafik Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimi Verildi

Etkinlik kapsamında, trafik polisleri öğrencilere güvenli sürüş teknikleri ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, trafik kazalarında ve diğer acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği konusunda pratik bilgiler paylaşıldı.

İlk yardım eğitimi bölümünde ise öğrencilere, temel yaşam desteği ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Öğrenciler, bu eğitimle birlikte çevrelerinde meydana gelebilecek kazalara karşı bilinçlendi ve gerekli müdahaleleri yapabilme yetisi kazandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu etkinlik, öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunarken, trafik bilinci ve ilk yardım becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu.