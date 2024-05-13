Silivri'de Genç Yüzücüler '19 Mayıs Gençlik Oyunları'nda Kıyasıya Yarıştı

25 metre serbest yüzme kategorisinde kızlar dalında Ela Naz Arslan altın madalya kazanırken, Mina Eken gümüş, Serra Gürkan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride erkeklerde ise Ege Kükrer birinci, Ege Gürkan Elik ikinci, ve Kuzey Çıkanlar üçüncü sırayı aldı.

Sırt üstü yüzme dalında da rekabet hız kesmedi. Kızlar kategorisinde yine Ela Naz Arslan zirvede yer alırken, Mina Eken ikinci, ve Buse İnci üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ege Çetin altın madalyaya uzanırken, Ege Kükrer ve Ege Gürkan Elik sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin sporla iç içe olması bizim için büyük önem taşıyor. 19 Mayıs Gençlik Oyunları, gençlerimizi teşvik etmek ve onların yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamak için mükemmel bir fırsat.” dedi.

Ödül töreni, sporcuların madalyalarını alması ve ailelerin coşkulu tezahüratları ile son buldu.