'Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor!'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere mahallelerinde yaşanan mülkiyet hakkı sorunu çözümü için Silivri Belediyesine yetki vermesinin ardından Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın düzenlediği istişare toplantıları devam ediyor. Sayalar’dan sonra Danamandıra’yı belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile ziyaret eden Başkan Yılmaz, mahalle muhtarı ve hak sahipleri ile bir araya geldi. Toplantıda hak tespit çalışmaları, değer tespiti ve satış süreci ile ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, İBB’nin köylüye pahalı su tarifesinin gündeme gelmesi üzerine “Siz hangi akla hizmet ederek, ikametgâhı Danamandıra’da olmayan ama evi Danamandıra’da olan bir vatandaşın su faturasını 1,39’dan 8,24’e çıkartırsınız. Direnseler de, zorlarına da gitse, bu suyu size indirimli verecekler.” dedi.

“ANAMIZDAN BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DOĞMADIK”

Danamandıra Mahalle sakinlerine hitap eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tarım topraklarının önemine değinerek başladığı konuşmasında, şunları söyledi: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum beyefendinin Çatalca’nın 5 köyü ve Silivri’mizin Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere köylerindeki tapu problemlerinin çözümü için Silivri Belediyesini görevlendirmesi ile alakalı sizlerle bir aradayız. Bu vesile ile Bakanımız Sayın Murat Kurum’a sorunun çözümü için ilgi, alaka ve bizlere güveni için teşekkür ediyorum. Bu köylerimiz 150 yıldır bu problemlerle hep baş başa. Rahat bir uyku yok. Bu sorunun çözülmesi için engelleri birer birer aşacağız ve hak sahiplerine tapularını vereceğiz. Bizim için Silivri sadece çarşı merkezinden ibaret değil. Silivri’yi Silivri yapan köyleri var, beldeleri var. Onun için Silivri’ye bütüncül bir anlayışla hizmet edeceğiz. Köylerimize gözümüzü kapatmayacağız. Buralara oy hesabıyla bakmayacağız. Anamızdan belediye başkanı olarak doğmadık, belediye başkanı olarak da ölmeyeceğiz. Necip Türk milletinin yaşadığı bu topraklara, doğup büyüdüğümüz bu topraklara, bu millete, bu devlete hepimizin borcu var. Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı tarımın ve tarım topraklarının bizlere ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bizim görevimiz bu toprakları koruyup kollamak. Silivri Belediyesi olarak tarım topraklarımızı korumak adına büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye’de tarım alanlarına, maliye hazinesi alanlarına yapılan kaçak yapılarla en çok mücadele eden belediye Silivri Belediyesi.”

“CANLI HAYVAN PAZARIMIZI AÇIYORUZ”

Silivri’de hayvancılığa yönelik desteklerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden buyana tarım, hayvancılık, çiftçilik demeye ve çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Tohumluk arpa, saman, silajlık mısır, yem bezelyesi, katı gübre serpme hizmeti, fide ve gübre desteğinin yanı sıra İl Tarım Müdürlüğümüzle yaptığımız protokolle Silivri’mizdeki büyükbaş, küçükbaş hayvanlar, kedi ve köpekler de dahil olmak üzere tüm aşıları Silivri Belediyesi olarak biz üstlendik. 1 yıl boyunca aşı ücreti vermeyeceksiniz. Bir müjdemiz daha var sizlere. Bizim görevimiz olmadığı halde burada hayvancılıkla uğraşan köylümüz hayvanını değerinde satsın diye İstanbul’da ilk ve tek Canlı Hayvan Pazarımızı 20 gün içerisinde açıyoruz.” diye konuştu.

“YA YAPIN YA DA GÖREVİ BİZE VERİN!”

Hayvan yetiştiricilerinin mezbahane talebi konusuna da değinen Başkan Yılmaz, “Hayvancılarımızın canlı hayvan pazarımızı mezbahane ile taçlandırma talebi var. Mezbahane açma görevi İstanbul Büyükşehir Belediyesinde. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de yaptığı bir toplantıda da söyledim: ‘Yeni açacağımız canlı hayvan pazarımıza, yerini de biz verelim İBB bir mezbahane kursun.’ dedim. Cevap yok! Bir yıldır söylüyorum cevap yok! Eğer böyle bir niyetiniz yoksa yetki ve sorumluluğu bize verin diyoruz. Gene cevap yok! Aradığınız kişiye şuanda ulaşılamıyor! Ya yapın ya da görevi bize verin biz yapalım. Ben sizin yanınızda, hayvancının, köylünün yanında mücadele etmeye devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

“DİRENSELER DE SUYU İNDİRİMLİ VERECEKLER”

Toplantıda, İBB yönetimi tarafından köylüye pahalı su verilmesini de eleştiren Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “İBB Belediyesinin bir önceki yönetimi köylüye destek olmak amacıyla indirimli su kullanımı için 5 yıl bir süre verdi. Şehir merkezindeki su kaç para ise köylerde 4’te 1’i olacak dedi. Bu 5 yıllık süre dolunca Silivri’nin 6, İstanbul’un 33 köyünde muhtarlarımız bize geldi. İBB Meclisinde AK Parti Grubunun da destekleri ile MHP Grubu olarak bir teklif verdik ve dedik ki: ‘Siz İstanbul’da Beşiktaş’ta, Bakırköy’de, Moda’da yüzme havuzunu dolduran suyla, Sayalar’da, Danamandıra’da, Çayırdere’de havucu, marulu, ineği sulayan suyu aynı fiyata satamazsınız. Bu vicdani, insani, ahlaki değil.’ dedik. Bütün meclis üyelerinin kabulü ile teklifi geçirdik. Ondan sonra İBB Başkanı Ekrem Bey ‘Bize zimmet çıkar.’ bahanesi ile veto etti ve meclise iade etti. ‘İSKİ’nin su tarifelerini belirleme yetkisi var. Minderden kaçmayın.’ dedik. ‘Olmaz’ dediler. 2 yıl uğraştık ve en sonunda TBMM’de Cumhur İttifakının oyları ile Kırsal Mahalle Yasası çıkarıldı. CHP, İYİ Parti, HDP bu yasaya ret oyu verdi. Bu kırsal mahalle yasası köylerimize birçok hak tanıdığı gibi 2022 Ocak ayı itibarıyla su tarifeleri ucuz tarifeye geçti. Biz çaba sarf ettikçe İBB köylüye vereceğiz ucuz suya direniyor. İBB meclisinde köylüye verilen 3 aylık zamlı suyun köylüye iade edilmesini söyledim. Suya indirim yapmaları gerekirken, Silivri’deki yaklaşık 8 bin abone kırsal mahalle abonesi ama Danamandıra’da ikametgâhı yoksa bu kişinin biz ona 8,24’den su faturası veririz dediler. Bu kişilerin biri şehir merkezinde bir köyde iki evi olabilir. Çocuğu Silivri’de okuyabilir. Siz hangi akla hizmet ederek ikametgâhı Danamandıra’da olmayan ama evi Danamandıra’da olan bir vatandaşın su faturasını 1,39’dan 8,24’e çıkartırsınız. Direnseler de, zorlarına da gitse bu suyu size indirimli verecekler.”

Danamandıralı hak sahipleri, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a tapu sorunlarının çözümü için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

