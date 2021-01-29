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Arkadaşını bıçakladı, "Ne oldu" diyerek camdan gazetecilere meyve uzattı

Esenyurt’ta aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçaklayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kendini eve kilitledi. Evinin camından gazeteciler meyve uzatan şahıs, "Ne oldu bir şey mi oldu" dedi.

Arkadaşını bıçakladı, "Ne oldu" diyerek camdan gazetecilere meyve uzattı

Esenyurt’ta aynı evde yaşadığı arkadaşını bıçaklayan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs, kendini eve kilitledi. Evinin camından gazeteciler meyve uzatan şahıs, "Ne oldu bir şey mi oldu" dedi.

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Olay, Namık Kemal Mahallesi 17’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre evde alkol alan iki arkadaş kavga etti. İsmi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu şahıs evde arkadaşı Murat B.’yi bıçakladı. Kolundan hafif yaralanan şahıs kendisini dışarı atarken şüpheli ev arkadaşı ise kendini eve kilitledi. Alkollü olduğu iddia edilen şahısların gürültüsü üzerine komşuların yaptığı ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı Murat B. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise çağrılan çilingirin kapıyı açmasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gazetecilere meyve uzattı

Arkadaşını bıçakladığı söylenen şahıs uzun süre polislere kapıyı açmadı. Evinin camında parmaklılar arkasından gazetecilerle konuşan şüpheli, meyve uzattı. "Ne oldu" sorusuna ise "Bir şey mi oldu" diyerek cevap verdi.
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