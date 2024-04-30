Antrenman yaparken canından oldu

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş’in, 5 gün sonra düzenlenecek olan 11. Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, 28 Nisan’da gece saatlerinde ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş’in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Talihsiz olayın ardından yapılan araştırmalarda, Zeliha Güneş’in 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’na katılmak için antrenman yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü S.Ç., jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.