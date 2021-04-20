Bağcılar’da korkutan gecekondu yangını

Bağcılar’da iki gecekondunun bahçesindeki kağıt toplama deposunda çıkan yangın, yan binadaki tekstil atölyesine sıçradı. İçeride kimsenin olmaması olası bir facianın önünde geçerken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Bağcılar Kazım Karabiber Mahalle 292 Sokakta bulunan iki gecekondunun bahçesindeki kağıt toplama deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yan binanın bodrum katındaki tekstil atölyesine sıçradı. İçeride kimsenin olmaması olası bir facianın önünde geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.