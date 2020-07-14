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Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İSTANBUL BAROSU BAKIRKÖY BÖLGE TEMSİLCİSİ AVUKAT AYBARS ADIGÜZEL (27) GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ. ADIGÜZEL GEÇTİĞİMİZ ŞUBAT AYINDA ADLİYE İÇERİSİNDE SALDIRIYA UĞRAYARAK DARP EDİLMİŞTİ.

Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilcisi avukat Aybars Adıgüzel (27) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adıgüzel geçtiğimiz Şubat ayında adliye içerisinde saldırıya uğrayarak darp edilmişti.

Bakırköy Adliyesi’nde 14 Şubat 2020’de darp edilmesi olayıyla gündeme gelen İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilcisi avukat Aybars Adıgüzel (27) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından “Bu büyük bir acı... Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı... Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan bir örnek kişiydi. Allah rahmet eylesin” cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Aybars Adıgüzel’in Bursa’da defnedileceği öğrenildi.

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