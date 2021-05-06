Hücre evlerine para dağıtan FETÖ’cü yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda FETÖ’nün hücre evlerinde örgüt üyelerine para dağıtan Mehmet Biricik adlı şüpheli, yüklü miktarda para ile yakalandı. Baskın sırasında yalın ayak kaçmaya çalışan örgüt üyesinin, şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Emniyet kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Organize Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve MİT ile ortak yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeliğince aranan Mehmet Biricik adlı şüpheliyi takibe aldı. Örgüt içinde ‘gaybubet’ diye adlandırılan hücre evlerinde barınan ve örgüt adına faaliyet gösteren kişilere para dağıttığı belirlenen hücre sorumlusunun, Ümraniye’de saklandığı tespit edildi. Zanlının gizlendiği eve 29 Nisan Pazar gecesi operasyon düzenlendi.

Baskın sırasında karşısında emniyet ekiplerini gören Biricik’in, yatak odasına açılan yangın merdiveninden otoparka indiği belirlendi. Zanlının kaçma teşebbüsü üzerine otoparka inen polis, yalın ayak haldeki Biricik’i otopark duvarından atlama girişiminde bulunurken buldu. Hücre sorumlusu, evin çevresini kuşatan emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Biricik’in evinde yapılan aramada 55 bin lira değerinde 2 bin 850 dolar ve 28 bin lira ile 2 cep telefonu, 1 tablet, 2 kullanılmamış telefon kartı, 2 hafıza kartı, 1 sabit diske ele geçirildi.

FETÖ üyesinin, Kanun Hükmünde Kararname ile tümüyle kapatılan FETÖ/PDY’ye ait okullarda ve dershanelerde uzun yıllar ‘öğretmenlik’ yaptığı aktarıldı. Dijital malzemelerindeki incelemelerde şüphelinin ’15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan firari FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen Mehmet Biricik’in, bu kişilere Türkiye’de yargılanan örgüt mensuplarının dava dosyaları ve aldıkları cezalar hakkında bilgi akışı sağladığı belirlendi.

Darbe teşebbüsü sonrasında yakalanan örgüt üyesi askeri öğrencilerin verdiği ifadelerde de Mehmet Biricik’in, İstanbul Anadolu yakasındaki bazı askeri birliklerden sorumlu ‘mahrem imam’ seviyesinde olduğu, bu öğrencilerin ilk maaşlarını “himmet” adı altında alarak örgüte aktardığı kaydedildi. Aynı şüphelinin, bu öğrencilerin maaşlarının yüzde 15’ini de yine “himmet” için toplayarak FETÖ’ye aktardığı ifade edilirken, askeri öğrencilere orduda deşifre olmamaları için ibadetlerini gözleriyle kılmaları talimatını verdiği kaydedildi.

FEÖ sorumlusu Mehmet Biricik, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Nisan günü adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.