İstanbul merkezli 6 ilde ’ByLock’ operasyonu: 26 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock”operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte “TSK Mahrem imam”, “Emniyet Mahrem imam” ve “himmet“ sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin de olduğu 30 örgüt üyesinden 26’sı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içindeki gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları deşifre olan 30 kişi tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Aralarında sözde “TSK Mahrem imamı”, “Emniyet Mahrem imam” ve “himmet“ sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu 30 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Daha önce yakalanarak sorguya alınan ve o süreçte itirafçı olan Bylock Kullanıcılarının verdiği ifadelerden yola çıkan polis, operasyonlarda 30 şüpheliden aralarında aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu 26 örgüt üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Söz konusu şüphelilerin, örgütün mali yapısına aktarılmak üzere “himmet“ adı altında toplama organizasyonunda faaliyet yürüttükleri de ileri sürüldü.

26 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Firari 4 FETÖ üyesinin yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların sürdüğü bildirildi.