Kadıköy’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

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İstanbul Kadıköy’de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden 2 kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
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İstanbul Kadıköy’de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden 2 kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de D-100 karayolunda Göztepe yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Masa ve sandalyelerle yüklü kamyonun kasasındaki 2 kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, yüklerin üzerinde giden kişilerin rahat tavırları ise dikkat çekti.
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