Kadıköy’de taksi denetiminde emniyet kemeri cezası

Kadıköy’de polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında durdurulan iki taksi sürücüsüne emniyet kemeri takamadıkları gerekçesiyle 196’şar lira para cezası kesildi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile birlikte taksicilere yönelik denetimler devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kadıköy’de Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Ekipler ayrıca, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı.

Denetimler kapsamında durdurulan iki taksi sürücüsüne emniyet kemeri takamadıkları gerekçesiyle 196’şar lira para cezası kesildi. Ceza yiyen taksi sürücüsü, “Emniyet kemeri takmadık. Ceza yedik” diye konuştu.