Kocaeli Valiliğinden fırtına uyarısı

Kocaeli Valiliği, dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan şiddetli lodos sebebiyle 11 teknenin battığını ve 8 vatandaşın yaralandığını açıkladı. Valilik vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

Kocaeli’de etkili olan şiddetli lodos dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor. İl genelinde etkisini sürdüren rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çok sayıda çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tekne batması meydana geldi. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl genelinde 27 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 1 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 34 olay meydana gelmiştir. Ayrıca il genelinde etkili olan fırtınada toplam 11 tekne batmış, 6 tekne karaya çıkarılmıştır. 95 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış, meydana gelen olaylarda ise toplam 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yarın geç saatlere kadar devam etmesi beklenen rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar tedbirli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.