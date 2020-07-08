Kontrolden çıkan pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki vatandaşa çarptı: 2 ölü

Beylikdüzü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap önce park halindeki otobüse ardından yolda yürüyen iki kız arkadaşa daha sonrada bir otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 17 ve 18 yaşındaki iki kız genç kız hayatını kaybetti.
Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde bir kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer kızında kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Pikapta bulunan sürücü A.I ve B.S. yaralandı.
Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.