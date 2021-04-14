Motorcu kıyafetli motosiklet hırsızı kamerada

Güngören’de kafasında motorcu kaskı takılı hırsız, yolda bulunan motosikleti çaldı. Hırsızın rahat tavırları ve motoru çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motorcu kıyafetli motosiklet hırsızı kamerada
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Güngören’de kafasında motorcu kaskı takılı hırsız, yolda bulunan motosikleti çaldı. Hırsızın rahat tavırları ve motoru çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz akşam Güngören Merter’de meydana geldi. Motorcu gibi giyinen ve kafasında kask, üzerinde motor kıyafetleri bulunan hırsız, bir iş yerinin önünde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Motoru bulunduğu yerden çok sakin bir şekilde kendi motosikletini alıyormuş gibi alan şahıs, elinde iterek götürdü. Motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi güvenlik kameralarını incelendiğinde hırsızın rahat tavırları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız sanki kendi motosikletiymiş gibi yaklaşıyor. Bulunduğu yerden çıkardığı motosikleti eliyle iterek bulunduğu yerden götüren hırsız, daha sonra gözden kayboluyor.
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